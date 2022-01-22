خبراء: طرح أسهم «فوري» في البورصة الأمريكية يجذب الاستثمارات الأجنبية

قالت حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن إعلان شركة فوري لتكنولجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم لقدامى المستثمرين، وموافقة مجلس الإدارة على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية، وقيد جزء من أسهمها في البورصة الأمريكية، يقابله خروج المستثمرين الأجانب من أسهم الشركات التي يتم فيها زيادة راس مال، والتي تعطي توزيعات عينية أو مالية لأنهم يكونوا مطالبين بدفع ضرائب في السوق المتواجد فيه استثماراتهم، وفي الوقت نفسه يقومون بدفع ضرائب في بلادهم.

مبيعات مكثفة على السهم

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على الرغم من الأخبار الجيدة على سهم فوري فأن اتجاهات المتعاملين الأجانب في الفترة الأخيرة شهدت مبيعات مكثفة على السهم، مما تسبب في تدني سعره.

السهم يسجل أعلى مستوى

وتابعت رمسيس، أن السهم وصل لأعلى سعر له قبل أن يتم دخوله المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» وذلك بعد عام من الطرح في البورصة واستطاع السهم الاستحواذ على 6% من وزن المؤشر «EGX30».

سهم فوري سهم مؤسسات

ولفتت «رمسيس»، إلى أن سهم فوري هو سهم مؤسسات، حيث يتحكم في تحركاته اتجاهات المؤسسات، والتي تتجه في الفترة الأخيرة إلى البيع لتحقيق فائض نقدي يوفر سيولة لمواجهة حركة الاستردادات السنوية لحملة وثائق الاستثمار.

مزايا ومكاسب الطرح في البورصة الأمريكية

من جانبه، يقول محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، لـ«الوطن»، إن هناك مزايا ومكاسب عديدة تعود على شركة فوري والمساهمين من خلال عملية الإدراج المزدوج، مشيراً إلى أن الإدراج المزدوج في الأسواق المالية في دول مختلفة ينعكس بشكل إيجابي، على أطراف السوق كافة سواء مستثمرين أو الشركات المصدرة للأسهم.

تنويع الفرص الاستثمارية

وتابع، أن الفوائد التي تعود على المستثمرين في الشركة من عملية الإدراج المزدوج في بورصات مختلفة مثل البورصة الأمريكية، تتمثل في إتاحة المجال لتنويع الفرص الاستثمارية وخصوصاً في هذه القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا التحول الرقمي، والتي تستثمر في المستقبل.

التنوع الجغرافي

وأوضح «عطا»، أن من بين المزايا أيضاً لعملية الإدراج المزدوج، التنوع الجغرافي وتقليل درجة المخاطر للمحفظة الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين.

تحقيق أرباح من خلال ميزة أربيتراج

ولفت «عطا»، إلى ميزة كبيرة من عملية الإدراج المزدوج، وهي تحقيق الأرباح عن طريق عمليات الـ«أربيتراج» التي تنشأ عن وجود فروق أسعار «تباين سعري» بين السوقين تتحقق من خلالها أرباح للمستثمرين، فضلا عن نمو الاقتصاد الرقمي داخل مصر وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.