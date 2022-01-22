اتحاد الجمعيات الأهلية: قرار الحكومة بمد فترة توفيق الأوضاع «إنجاز»

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قرار موافقة الحكومة على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام هو قرار غاية في الأهمية ويعد إنجازًا، «كان نص قانوني مش قرار وزاري أن المادة الثانية من قانون 149 لتنظيم العمل الأهلي ينص على توفيق الجمعيات أوضاعها في فترة لا تتجاوز العام».

«عبد القوي»: المؤسسات الأهلية العاملة في مصر وصل عددها لـ52 ألف جمعية أهلية

وأضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر وصل عددها لـ52 ألف جمعية أهلية، وحتى الآن قامت 32 ألف جمعية أهلية بتوفيق أوضاعهم، فيما سيتبقى 20 ألف جمعية أخرى لت يستطيعوا التسجيل أو توفيق الأوضاع.

وأوضح أن توفيق الأوضاع كان يعاني مشكلة خاصة بإنهاء الأوراق حتى يجرى تحويله إلى إلكتروني، فضلا عن صعوبة عقد جمعيات عمومية غير عادية لتلك الجمعيات بسبب جائحة كورونا، «كان الهدف من ده أن الجمعيات تعمل في النور، وده يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بعد إعلانه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

قرار الحكومة تسبب في فرحة كبيرة

وأكد أن المجتمع الأهلي قد قام بأدوار رائعة وريادية في كافة المبادرات الرئاسية سواء 100 مليون صحة أو حياة كريمة، كما وساهم بأكثر من 2.5 مليار جنيه في حملاته ضد فيروس كورونا بالمحافظات المختلفة، «الجمعيات الأهلية غاية في الأهمية، والرئيس مقتنع أن التنمية لن تعمل إلا عن طريق المثلث الخاص بالقطاع الحكومي والخاص والأهلي، وقرار الحكومة تسبب في فرحة كبيرة وسيتم تقديم مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة».