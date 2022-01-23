طارق شوقي: أنشأنا 34 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للنهوض بالتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الجهد الذي تقوم به الوزارة في التعليم الفني في آخر 3 أو 4 سنوات يستحق الوقوف عنده، إذ أن الصورة النمطية للتعليم الفني بدأت تتغير، «الموضوع ده بدأ من 3 سنوات، والدولة وضعت التعليم الفني نصب أعينها».

استراتيجية تطوير التعليم الفني قائمة على 5 محاور أساسية

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن استراتيجية تطوير التعليم الفني قائمة على 5 محاور أساسية أولها الجودة، إذ تم إنشاء هيئة مستقلة صدر بها قانون من مجلس النواب لضمان جودة واعتماد التعليم الفني، تحت مسمى «إتقان»، وذلك من أجل اعتماد التعليم الفني واعتماد جودته من مؤسسات دولية، «بحيث شهادة التعليم الفني المصري تكون صالحة للعمل داخل وخارج مصر وهذه نقطة تعد في غاية الأهمية»، كما تم تحويل 80% من المناهج الدراسية بالتعليم الفني إلى ما يُسمى منهجية الجدارات.

التعليم الفني بداخلة 200 تخصص

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن التعليم الفني ليس مماثل للتعليم العام، إذ أن بداخلة 200 تخصص، «عشان نغير مناهج 200 تخصص مختلف العملية أخذت سنوات وقاربت على الانتهاء، ونعمل على تحسين مهارات المعلمين وأنشأنا أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، وتأكدنا أن أصحاب الأعمال والصناعة مشاركين بشدة في تطوير التعليم الفني مع تغيير الصورة النمطية».

وتابع: «عشان كده موضوع التكنولوجيا التطبيقية اللي بدأ في 2018 بـ 3 مدارس بقى عندنا 34 مدرسة من هذا النوع، عندنا أسماء كل المدارس ونعلن عن شروط القبول فيها، بالتعاون مع أمريكا، وألمانيا وفيلندا واليابان ودول أخرى عديدة، فضلًا عن تقديم حافز ومقابل مادي للطلاب أثناء التحاقهم ببعض المدارس الفنية».