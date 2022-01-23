حفلات فبراير.. «عنبة» على مسرح الزمالك لأول مرة و«إيساف» يحيي ليلة عيد الحب

أيام قليلة وينطلق شهر فبراير، الذي سيشهد عددًا من الحفلات الغنائية، بما فيها احتفالات عيد الحب، التي يحييها باقة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم المطرب إيساف ومصطفى عنبة.

عنبه يحيى حفلًا في الزمال

يحيي مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، أول حفل غنائي له بعد نجاحه مؤخرا في اختبارات نقابة الموسيقيين، وانضمامه لها ليصبح عضوًا في النقابة.

وينطلق حفل عنبة، يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، على خشبة مسرح الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً. وستكون هذه المرة الأولى التي سيقف فيها «عنبة» على خشبة مسرح الزمالك.

فرقة بلاك تيما على مسرح الزمالك

كما تحيي فرقة بلاك تيما، حفلًا غنائيًا، يوم السبت 5 فبراير 2022، في تمام الساعة الساعة السابعة مساء، على مسرح الزمالك أيضًا، ويقدمون باقة من أورع أغانيهم.

إيساف يحيي حفلة عيد الحب

أما عن حفلات عيد الحب، فلم يعلن أحد عنها حتى الآن سوى الفنان إيساف، الذي سيحيي حفلًا غنائيًا يوم عيد الحب 14 فبراير 2022 على خشبة مسرح ساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

يذكر أن الفنان إيساف يشارك بتقديم أغنية ضمن حكاية «بنات السباعي»، إحدى حكايات مسلسل «حد فاصل»، بطولة الفنانة ريم البارودى ومحمود حجازي وهناء الشوربجي وأحمد جمال سعيد ومارتينا عادل ومحمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج تامر حمزة.

كما أن المسلسل يشمل حكاية أخرى بعنوان «خيال حلمي»، وهي البطولة المطلقة للفنان إدوارد، بالتعاون مع نانسي صلاح وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج تامر حمزة.