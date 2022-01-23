ملثم يطلق النار على فلسطينية أمام أطفالها.. جريمة بشعة في الداخل المحتل

جريمة مأساوية وقعت أحداثها في الداخل الفلسطيني المحتل، أدت إلى خلق حالة من التعاطف والحزم بين سكان المدن والبلدات الفلسطينية، كانت ضحيتها شابة ثلاثينية ودعت الحياة، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، بحسب ما ذكرته شبكة قدس الإخبارية.

وأعلنت مصادر محلية فلسطينية، مقتل شابة متأثرة بإصابتها بجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة المحتلة، الليلة الماضية.

ملثم يطلق النار على الضحية

وقالت المصادر، أن المجني عليها سيدة تدعى «سهيلة جاروشي»، تبلغ من العمر 36 عاما، قتلت بعد أن فتح ملثم النار عليها، خلال سفرها واستقلالها سيارتها الخاصة مع أطفالها، قبل أن يهرب من المكان، ولم يتم حتى اللحظة نشر الخبر تحديد هويته؛ لضبطه وتقديمه للمحاكمة، مشيرة إلى أن «سهيلة» فارقت الحياة في المستشفى بعد أن وصلت في حالة صحية حرجة.

جريمة أخرى في الداخل الفلسطيني

وتأتي جريمة قتل سهيلة جاروشي بعد يومين فقط من مقتل سيدة أخرى «رسمية بربور»، طعنًا بالسكين على يد زوجها شمال فلسطين المحتلة، التي هزت كيان الفلسطينيين الذين أظهروا تضامنًا واسعًا مع الضحية.

ويشار إلى أن تفاصيل الحادث البشع، قد وقع قرب مدينة الناصرة، إذ تبين أن الشابة رسمية بربور ذات 28 عاما، هي ضحية جريمة القتل حيث طعنها زوجها، ويدعى محمود أرسلان، طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسدها الذي بات يسبح في بركة من الدماء المتناثرة في المكان، حتى خارقا قواها وصعدت روحها، وعندما تأكد زوجها المتهم من وفاتها حتى قام بالتقاط سماعة الهاتف واتصل بالشرطة وأبلغهم بجريمته.

ويذكر أن القاتل متزوج من الضحية منذ 4 سنوات، وأنجبا طفلًا الوحيد يبلغ من العمر 3 سنوات، وكانت حاملًا في طفلهما الثاني، إلا أنها فارقت الحياة قبل أن تلده.