اليونان تكرم طه حسين في معرض الكتاب 2022 السبت المقبل

تنظم دولة اليونان، التي تحل ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، ضمن برنامجها الثقافي في المعرض، فعالية تكريم اسم الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، كونه مؤسس الدراسات اليونانية في مصر والعالم العربي، وهو أول مصري يدرّس مادة التاريخ اليوناني في الجامعة المصرية، يوم السبت الموافق 29 يناير الجاري، بمعرض الكتاب في الساعة الثالثة والنصف عصرا.

تفاصيل تكريم طه حسين في معرض الكتاب

ويشارك في تكريم الدكتور طه حسين بيرسا كوموتسي، كاتبة ومترجمة الأدب العربي إلى اليونانية، أثاناسيا باباثاناسيو، والدكتور أنور مغيث، أستاذ بجامعة القاهرة والمدير الأسبق للمركز القومي للترجمة، ويلقي كلمة الجلسة الافتتاحية نيكوس كوكيس رئيس مؤسسة الثقافة اليونانية.

موعد افتتاح معرض الكتاب

ويفتتح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض الكتاب يوم 26 يناير الجاري، رسميا، ويستقبل المعرض زواره ابتداء من الخميس 27 يناير، وتبدأ فعاليات المعرض بالتزامن مع استقبال الجمهور.

وتنطلق الفعاليات اليونانية، في اليوم ذاته، حيث تنظم اليونان بالتعاون مع مصر، ندوة يوم الخميس 27/1، في الثانية بعد الظهر، بعنوان «اليونانيون وصناعة مصر الحديثة»، للمؤلف ألكسندر كيتروف، ويقدم الكتاب الذي صدرت ترجمته مؤخرا عن مكتبة الإسكندرية.

ويشارك في الندوة ألكسندر كيتروف كاتب وأستاذ التاريخ بهارفارد كوليدج في الولايات المتحدة، وأندرياس فافياذيس نائب رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية، ويلقي كلمة تحية سفير اليوناني بالقاهرة السيد نيكولاوس غارليذيس.

يشار إلى أن تنظيم المشاركة اليونانية في معرض الكتاب أعدتها مؤسسة الثقافة اليونانية ووزارة الثقافة والرياضة بدعم من سفارة اليونان في القاهرة، بينما إعداد الرنامج الثقافي نفذته مؤسسة الثقافة اليونانية بالتعاون مع جهات ثقافية وتعلمية مكتبة الإسكندرية، أرشيف كفافيس، مؤسسة أوناسيس، المركز الثقافي المصري بالقاهرة وغيرها.