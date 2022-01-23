لوكيشن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

تواصل إدارة المعارض بالتعاون مع اتحاد الناشرين، تجهيز مقر معرض الكتاب استعدادا لافتتاح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 26 يناير الحالي حتى 7 فبراير المقبل، في منطقة التجمع الخامس.

وأعلنت اللجنة العليا للمعرض تفاصيل الدورة المقبلة من معرض الكتاب كما يلي:

- 26 يناير الجاري الافتتاح الرسمي للمعرض.

- استقبال الجمهور ابتداء من 27 يناير الحالي حتى 7 فبراير المقبل.

- خصصت وزارة الثقافة 11 خطا للوصول من ميادين القاهرة إلى المعرض ذهابا وعودة.

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- يمكن حجز تذاكر المعرض من خلال المنصة الرقمية للمعرض من رابط حجز تذكرة معرض الكتاب 2022.

- يمكن حجز التذاكر من 5 منافذ للتذاكر بجوار بوبات المعرض ابتداء من الخميس 27 يناير الحالي، إلى جانب المنصة الرقمية التي توفر الكثير من الوقت للزائرين.

موقع معرض الكتاب 2022

أعلنت هيئة الكتاب «لوكيشن» مقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية من هنا.

وقررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تنظيم غرفة عمليات دائمة في المعرض، فضلا عن وجود خدمة عملاء ودعم فني أونلاين على المنصة الرقمية للمعرض.

8 مسارات في البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب 2022

أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلة، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما، والندوات المسرحية.

خدمات في معرض الكتاب

- وفرت وزارة الصحة والسكان مركزين لتقي لقاحات كورونا في المعرض.

- تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا تحت رعاية وارة الصحة.

- خدمة توصيل الكتب بالبريد المصري إلى أي مكان في مصر.

- توفير مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

- السماح بدخول الأطفال أقل من 12 عاما، وذوي القدرات وكبار السن مجانا إلى المعرض.

- توفير سيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات.

- توفير استراحات للجمهور.

- أماكن للخدمات.