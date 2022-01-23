أديل تعتذر لجمهورها عن إلغاء حفلها: مشروبات مجانية وهدايا ومحادثات شخصية

في واقعة قد تكون الأولى من نوعها، حاولت النجمة الإنجليزية الاعتذار لجمهورها بعد تأجيل سلسلة حفلاتها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، قبل يوم واحد من إقامتها، إذ تواجد فريقها في الفندق الذي كان من المقرر أن يُقام فيه الحفل، لاستقبال الجمهور الذي ذهب لاسترجاع التذاكر ومحاولة إرضائهم بتقديم مشروبات مجانية وبعض الهدايا.

ولكن لم تكن الهدايا المجانية هي المفاجأة الوحيدة التي كانت في انتظار الجمهور المحبط، إذ سلم فريق أديل الحضور هاتف محمول لإجراء محادثات مع النجمة الإنجليزية عبر تطبيق «فيس تايم»، سواء بشكل فردي أو جماعي مع المتواجدين، ونشر عدد منهم مقاطع فيديو لمحادثتهم مع «أديل»، عبر حساباتهم على «إنستجرام»، وظهر أحد الأشخاص وهو يقول لها إنَّه يسامحها على تأجيل العروض بسبب ألبومها الأخير «30» الذي ساعده على التعافي في الأشهر الأخيرة، قائلا لها: «أنا لا أمانع حقًا العودة من المكسيك».

أديل تعتذر لجمهورها عبر تطبيق «فيس تايم»

وعبّرت أديل عن انبهارها بتفهم جمهورها لتأجيل الحفلات، وقالت في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «لدي أفضل المعجبين في العالم.. لطفكم وحبكم الليلة كان ساحق، شكرا لكم». ️

تأجيل سلسة حفلات «Weekends With Adele» بسبب كورونا

وأجلت أديل حفلاتها التي جاءت تحت عنوان «Weekends With Adele»، إذ كان من المقرر إقامتها بواقع حفلتين موسيقيتين في عطلة نهاية كل أسبوع من 21 يناير إلى 16 أبريل، ولكنها أعلنت تأجيلها لأجل غير مسمى قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المقرر لإطلاقها، عبر حسابها على «إنستجرام»، وذلك بسبب إصابة عدد كبير من طاقهما بفيروس كورونا، وكتبت: «ستتم إعادة جدولة جميع المواعيد، وسيتوفر المزيد من المعلومات قريبًا».

وقالت أديل، في الفيديو المنشور على «إنستجرام»، وهي تبكي: «أنا آسفة جدًا، لكن عرضي ليس جاهزًا، لقد حاولنا تمامًا كل ما في وسعنا لتجميعه في الوقت المناسب ليكون جيدًا بما يكفي لكم، لكننا دمرنا تمامًا بسبب التأخير في التسليم وكورونا».

وأضافت أديل: «لقد أحسست بالفشل، أنا آسفة إنها اللحظة الأخيرة، لقد كنا مستيقظين لأكثر من 30 ساعة نحاول معرفة ذلك وقد نفد الوقت لدينا، أنا مستاءة للغاية ومحرج حقًا وآسف جدًا لكل من سافر لحضور العرض».