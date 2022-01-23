1262 معدة لرفع مياه الأمطار من الشوارع ومواجهة الطقس السيئ بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن اليوم سيشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

نشر معدات الأمطار

وأشار «آمنة» إلى أن المحافظة تواجه تساقط الأمطار بأكثر من 1262 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، لرفع التراكمات أولاً بأول وسط إنتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين .

رفع مياه الأمطار

وقامت الوحدات المحلية التي شهدت سقوط أمطار بالدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل، بأماكن تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها .

تطهير الصفايات

وفى ذات السياق تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية، بالتأكد من جاهزية كل المعدات اللازمة والأطقم مع استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه.

كما تم تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول، ومراجعة جميع محطات الصرف، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

كما تم متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.