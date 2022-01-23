هل الكحة من أعراض الالتهاب الرئوي؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنَّ هناك العديد من التساؤلات بشأن أعراض الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه الأشخاص خاصة المصابين بفيروس كورونا ومتحوّراته الفترة الأخيرة، إذ يتساءل البعض عن الكحة وعلاقتها بالالتهاب الرئوي.

علاقة الكحة بالالتهاب الرئوي

وأضاف «حاتم» خلال مقطع فيديو جرى بثه على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أنَّ «الكحة الناشفة» ليست من أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي، موضحًا أنَّ الالتهاب الرئوي له عدة مؤشرات أخرى مثل «ارتجاع المريء أو الحساسية، أو التعرض للأتربة في حالة الرياح»، والكحة الناشفة أو العادية ليست من ضمن أعراض الالتهاب الرئوي.

مؤشرات الالتهاب الرئوي

وتابع وزير الصحة الأسبق، أنَّ من مؤشرات الإصابة بالالتهاب الرئوي الكحة مع وجود بلغم مصاحب لها وارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنَّه في الحالات المتأخرة للالتهاب الرئوي أو الإصابة الشديدة يكون هناك ألم يصيب الجهاز البولي ويسبب بعض الآثار الجانبية، بالإضافة إلى نهجان وكحة وارتفاع درجة الحرارة.

وأكّد «حاتم»، أهمية الذهاب للطبيب المختص لاستشارته والخضوع للكشف الطبي والالتزام التام بكل ببروتوكول العلاج وعدم ممارسة أي أعمال شاقة تسبب مخاطر على صحة المصابين.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، أنَّ مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل تطعيم المواطنين والفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح من أجل الوقاية من انتقال العدوى وتقليل المضاعفات التي تنتج عند الإصابة، بالإضافة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من الإصابة بالعدوى.