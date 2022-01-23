أرملة شهيد: على قد حزننا على جوزي فرحنا عشان محدش سابنا (فيديو)

أعربت السيدة فتحية السيد، أرملة الشهيد مساعد شرطة ثالث عبدالمحسن منشاوي، عن سعادتها بالمشاركة في احتفال عيد الشرطة المصرية الـ70، وتشرفها بالتكريمفي احتفالية يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أشادت بالاهتمام الذي حظيّت به هي وأسرتها منذ وفاة زوجها: «على قد ما حزنّا على الشهيد، على قد ما فرحنا عشان محدش سايبنا».

فخورة إني حرم الشهيد

وأضافت أرملة الشهيد، خلال حديثها عبر القناة الأولى، قبيل بدء فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ70، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ زوجها الشهيد يستحق التكريم، وأنّه كان بطلا يخرج في سبيل الله وعمله وبلده: «الله يرحمه يستحق التكريم من الريّس، والرئيس الله يعينه علينا وعلى كل الشعب، وتكريمه لينا في احتفالية عيد الشرطة شرف لينا وشرف لمصر كلها، وفخورة إني حرم الشهيد عبدالمحسن المنشاوي».

وتابعت أرملة الشهيد أنّ الشرطة المصرية تحقق نجاحات لم نشهدها من قبل، متابعة: «الشرطة والجيش ربنا يبارك فيهم ويحميهم لمصر».

زوجي تمنى الشهادة ونالها في 6 أكتوبر

وقالت السيدة زينب، أرملة الشهيد جابر أحمد نصار، إنّها تشعر بالفخر لتكريمها اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنّ التكريم باسم زوجها، مضيفة: «جوزي الشهيد كان ديما بيطلب الشهادة منذ زمن طويل، ونالها في ذكرى 6 أكتوبر الماضي».

وأضافت أرملة الشهيد، «أحمد كان إنسان خلوق وكان بالنسبة لي كل حاجة، وكان بينزل يضحي بنفسه كل يوم واستشهد في سبيل الله، وشرف ليّا كبير أوي إنّي بقيت أرملة الشهيد، بس هو روحه موجودة معانا في كل حاجة».