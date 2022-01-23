محمد رمضان يتراجع عن انتقاد محمد التاجي: «تاريخك مهم بس هختار الفلوس»

هجوم واسع تعرض له الفنان محمد رمضان، بسبب رده على انتقاد الفنان محمد التاجي، له في أحد اللقاءات التلفزيونية، ودفع الهجوم «رمضان» إلى حذف التدوينة التي نشرها عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد دقائق قليلة، وذلك بعد أن هاجمه المتابعون، وطالبوه بالاعتذار لـ«التاجي».

رد صادم من محمد رمضان على محمد التاجي

ورد محمد رمضان في التدوينة التي حذفها لاحقا، على انتقاد محمد التاجي له عن فيديو تم تداوله وهو يلقي أورقا مالية في حمام السباحة، وهو ما وصفه بـ«المستفز» للجمهور، وقال رمضان: «الفنان القدير محمد التاجي حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بثمن، الفلوس مهمة بس التاريخ أهم، ربنا يباركلك في صحتك وعمرك ولو خيروني ما بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس بصراحة، وأبقى أخد دروس تاريخ على حسابي».

رد محمد التاجي عن فيديو دولارات محمد رمضان

ويعود انتقاد محمد التاجي لـ«رمضان»، إلى سبتمبر الماضي، عندما حل الأول ضيفا على برنامج «نص الكلام» مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على قناة «النهار»، إذ سألته المذيعة عن رأيه في الفيديو المنتشر للفنان الشاب وهو يرمي دولارت في حمام السباحة.

وقال «التاجي»، إن تصرف محمد رمضان لا يستفزه ولكنه ربما يستفز جمهوره: «ده وحش في حقه لأنه هيستفز ناس كتير جدا، وده ممكن يوقعه لأن في حسد، الشو ده هيضره مش هيفيده وكان سبب مشاكل كتير حصلت له في السنة، نصيحة ليه عشان ممكن العين تأثر على صحته».