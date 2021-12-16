محمد التاجي يحكي موقفا مؤثرا لزوجته: «نامت تحت رجلي وأنا في المستشفى»

تصدر الفنان محمد التاجي، مُحرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما استنكر احتفاء البعض بدور الرجال المُمثلين تجاه زوجاتهم، لعل أبرزهم، دعم أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إبان تعرضها لأزمة صحية شديدة، قائلًا: «ده العادي».

دعم الرجل لزوجته أمرٌ طبيعي وليس استثنائيًا

وقال محمد التاجي، لـ«الوطن»، إنّ دعم الرجل لزوجته أمرٌ طبيعي وليس استثنائيًا، وهذا يعود إلى نشأة الرجل والأصول التي تربى عليها، مازحًا بقوله: «يعني مراتي لما تتعب مثلًا أروح أبعتها لأهلها، وأقولهم خليها عندكم لحد ما تخف! غير منطقي تمامًا».

زوجتي رفضت مغادرة المستشفى وقت تعبي

وكشف محمد التاجي، عن موقف زوجته تجاهه، إبان أزمته الصحية الأخيرة، حيث خضع لعملية جراحية قبل عدة أشهر، قائلًا: «قعدت في المستشفى كذا يوم، وهي كانت مصممة تبات معايا في المستشفى، رغم إني كنت بتحايل عليها تروح وتستريح في بيتها، لكنها رفضت».

تفاصيل مُشاركة محمد التاجي في حكاية ويبقى الأثر

يُذكر أنّ الفنان محمد التاجي، شارك مؤخرًا في حكاية ويبقى الأثر، من مسلسل إلا أنا، حيث شاركه البطولة مصطفى درويش ونجلاء بدر ومحمد التاجي وإيناس كامل ورانيا منصور، وعدد من الفنانين، تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسري.

وجسد الفنان محمد التاجي، في حكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا، الذي عُرض عبر قناة دي إم سي، مؤخرًا، دور والد زوج الفنانة نجلاء بدر المتوفي، وجد الأولاد ويحدث صراع بينهم بعد وفاة ابنه بسب اختلاف الثقافات والتفكير بينه وبين الأحفاد ووالدتهم.