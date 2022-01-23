«الريف المصري» تسمح بتعديل هيكل رأس مال شركات صغار المزارعين والشباب

تيسيرات جديدة أقرتها شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، لصالح منتفعي المشروع القومي، من شركات صغار المزارعين والشباب.

وأعلن اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقي طلبات التعديلات التي تتم على هيكل رأس مال شركات الإدارة المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، حتى يوم 31 مارس 2022، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التي تتم على هيكل رأس المال - في أي وقت من الأوقات - عن 60% من إجمالي قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

شرط قبول تعديلات هيكل الشركاء

وقالت شركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان اليوم، إنه يتعين كذلك على الشركات التي سبق لها القيام بتعديلات على هيكل الشركاء، ضرورة مراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها (60% من إجمالي قيمة رأس المال) - كشرط لازم لقبول الطلب.

وأوضحت أن ذلك يأتي استكمالاً لحزمة التيسيرات التي سبق وأعلنتها شركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال الشهور الماضية، بهدف تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضي المشروع في عمليات الاستزراع والتنمية.

استجابة لطلبات شركات صغار المزارعين والشباب

وأضافت أن القرار يأتي أيضا استجابة للعديد من الطلبات التي تلقتها الشركة من شركات صغار المزارعين والشباب، بالسماح لهم باستكمال إجراءات التعديلات على هيكل الشركات، لتوفيق أوضاعهم، بما يساعدهم على إتمام عمليات الاستزراع والتنمية بقطع الأراضي المخصصة لهم في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.