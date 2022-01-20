مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

شركة تنمية الريف المصري الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، تقريرا عن نشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضي المتعامل عليها حاليا والجاري ضمها في مناطق المُغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة، متناولا بيانا تفصيليا بشأن الموقف التنفيذي لمساحات الأراضي المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء في الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتي تضم النشاط الحيواني والداجني، والتصنيع الزراعي، والاستزراع السمكي، وغير ذلك من الأنشطة.

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موقف الآبار

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد إلى موقف الآبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها، والجاري تنفيذها، موضحا أنّ عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئرا بتلك المناطق، أُنشئت بواسطة الشركة والمنتفعين بالأراضي، مشيرا في هذا الصدد إلى المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجاري ضمها.

ولفت اللواء عمرو عبدالوهاب، خلال العرض، إلى موقف المساحات المتعاقد عليها والمسلمة للمنتفعين، مشيرا إلى أنّ العام 2021 شهد أعلى معدل تسليم للأراضي منذ تأسيس الشركة.

وتناول رئيس الشركة خلال العرض، الموقف التنفيذي للبنية التحتية للمساحات المتعامل عليها، وما تم تنفيذه من مقار خدمية لتلبية متطلبات المنتفعين بالأراضي، مشيرا إلى طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين للأراضي بمساحة 525.654 فدان في مناطق المُغرة، والطور، والمنيا، والمقترحات الخاصة بتغذية الكهرباء لتلك المناطق، إلى جانب الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي لها، والرؤية الاقتصادية ومقتضيات العائد الاقتصادي لها.

الموقف المالي لشركة الريف المصري

كما استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، الموقف المالي الحالي لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمخطط التنفيذي للأعمال المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، متناولا ملخصا لما تم إنجازه من أعمال خلال عام 2021، منها تسليم وتشغيل وحدة طب الأسرة بمنطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا، والانتهاء من تنفيذ رصف 70 كم من الطرق الاسفلتية بمنطقة المُغرة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل للمدقات الداخلية بنفس المنطقة بأطوال وصلت إلى 446 كم، فضلا عن تشغيل المناطق الخدمية والتجارية المتكاملة بمنطقتي المُغرة وغرب غرب المنيا.

واختتم اللواء عمرو عبدالوهاب، العرض بالإشارة إلى رؤية الشركة المستقبلية، وما تتضمنه من آليات وخطط تسويق للتوسع في الأراضي المسلمة للمنتفعين، إلى جانب ما يتعلق بمحاصيل التصدير والمحاصيل الاستراتيجية المخطط زراعتها.