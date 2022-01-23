السيسي يحيي الشهداء: شموع مضيئة اختارت الخلود في السماء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لأرواح الشهداء، قائلًا «تحية مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس ولكن تبقي مصر هكذا».

علينا استحضار روح أبناء الوطن الشرفاء ونحن نواجه المحن والأزمات

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة: «لكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا».

وقال السيسي إنَّ الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، مشددًا على أن هذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا.

محاربة رجال الشرطة للإرهاب خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب

وأضاف رئيس الجمهورية، أنَّ «ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض، لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبدا وأرضها الطيبة تفيض دائمًا بالخير وتنجب رجالًا يدركون جيدًا قيمة الانتماء لهذا الوطن».

لولا تضحيات الأبطال ما وصلت مصر لطريق التنمية

وتابع رئيس الجمهورية: «إنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل والذين يمثلوا معًا الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر».

واستطرد الرئيس السيسي: «تحية لهم جميعًا على بطولاتهم وتضحياتهم والتي لولاها ما كان لمصر أن تصير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها».