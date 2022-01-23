الأرصاد تكشف أحوال الطقس.. صقيع وثلوج وأمطار متفاوتة الشدة غدا

تواصل هيئة الأرصاد الجوية المصرية متابعة أحوال الطقس على مدار الساعة، وتقديم التحذيرات والتنويهات الخاصة بالمرتفع الجوي القادم من أوروبا، الذي تتأثر به البلاد في الوقت الحالي، كاشفة عن الظواهر الجوية الناجمة عنه، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

أحوال الطقس في مصر

وكشفت الهيئة منذ قليل خلال البيان الصادر عنها، عن أحوال الطقس والظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد حتى الأربعاء المقبل 26 يناير، حيث يشهد الطقس عودة للأمطار ونشاط لحركة الرياح، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تصل لـ3 درجات، ليسود طقس بارد نهارا على غالبية الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، ويتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على مناطق من شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

أحوال الطقس خلال الساعات المقبلة

وأشارت توقعات الأرصاد بشأن أحوال الطقس غد الإثنين، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، على بعض مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما يشهد طقس الثلاثاء نشاط لحركة الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها أمطار تصل لمتوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية، والوجه البحري.

طقس الأربعاء: اضطراب الملاحة البحرية

ونوه خبراء الطقس بأنّ طقس الأربعاء يشهد اضطرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، كما تشير التوقعات إلى تساقط أمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تخف حدتها على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة.