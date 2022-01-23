الأرصاد: الموجة الباردة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.. ودرجات الحرارة تصل لصفر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، عن أستمرار الموجة الباردة التي تمر بها البلاد حاليًا، حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب تأثر مصر بمنخفض جوي بارد قادم من شرق و جنوب أوربا، مع وجود نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

تقلبات جوية خلال الأسبوع الجاري

وكشفت الدكتور منار غانم، بالمركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس البارد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حسب الخرائط المناخية الواضحة حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيكون هناك الكثير من الظواهر والتقلبات الجوية خلال هذا الأسبوع، بسبب تأثر مصر بهذا المنخفض الجوي.

وأضافت «غانم» أنه ومنذ الصباح الباكر يوجد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، ستصل مع تقدم ساعات النهار إلى بعض محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، ومع استمرار توقعات سقوط الأمطار على كل من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظة القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وسط سيناء، وستكون أمطار ما بين متوسطة وخفيفة.

درجات الحرارة تصل لصفر

وتابعت «غانم»، أن الطقس سيظل شديد البرودة طوال الأسبوع خاصة في ساعات الصباح الباكر وطوال ساعات الليل، حيث يصل إلى حد الصقيع على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى صقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء، مع أستمرار سقوط الثلوج على جبال «سانت كاترين»، حيث تصل درجة الحرارة إلى 0.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط واضح لحركة الرياح، إذ تصل سرعتها ما بين 30-70 كم في الساعة، وهذا سيؤثر كثيرًا على ارتفاع الأمواج لـ4-5 أمتار على البحر المتوسط، مما لا يسمح بعمليات الصيد والملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة : العظمى 15 والصغرى 7.

الإسكندرية: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 16 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 12.

ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7.