أحوال الطقس في مصر غداً .. انخفاض في الحرارة ليلاً

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن أحوال الطقس في مصر غداً تشهد انخفاضاً كبيراً في الحرارة ليلاً، مؤكدا في تصريحه لـ«الوطن» أن طقسا شتويا صريحا سيستمر حتى 10 ديسمبر الحالي مع توقعات بثوران البحر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان سابق يرصد أحوال الطقس في مصر اليوم، إن طقس البلاد سيكون معتدلاً نهاراً بارد ليلاً على كافة انحاء البلاد، مع توقعات بظهور أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

أحوال الطقس في مصر غداً الأحد

أما أحوال الطقس في مصر غداً الأحد فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة من 40 إلى 50% تقريباً، مع نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، أما الاثنين فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أحوال الطقس في مصر نهاية الأسبوع

أما أحوال الطقس في مصر الأربعاء فمن المتوقع ظهور شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريباً، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أحوال الطقس في المنطقة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه تزامنا مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، تتوالى المنخفضات القطبية تأثيرها على غرب المتوسط، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث شهدت بلاد المغرب والجزائر وتونس تساقط الثلوج والأمطار على مناطق متفرقة.