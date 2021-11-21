استقرار أحوال الطقس خلال الساعات القادمة في معظم مناطق الجمهورية

تقلبات حادة شهدتها البلاد خلال الليلة الماضية، وعليه يبحث المواطنون عن أحوال الطقس خلال الساعات القادمة وهو ما نوهت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم بعد أن وصلت حالة عدم الاستقرار ذروتها أمس حتى منتصف الليل، مشيرة إلى استمرار سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتكون رعدية أحيانا، وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الهيئة، أن أحوال الطقس خلال الساعات القادمة، يسودها طقسًا لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

آخر أيام موجة الطقس السيئ

ومن جهتها قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، إنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار وتقل كميات الأمطار على معظم المناطق، وبالنسبة للسواحل الشمالية فمن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة، وقد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، أما وبالنسبة للمناطق الداخلية من محافظات الوجه البحري فستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأكّدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّه بالنسبة للقاهرة الكبرى فمن الوارد أن تحدث أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة، وفي سيناء فستكون الأمطار متوسطة الشدة، ونظرا لطبيعتها الجغرافية فستتشكل بعض السيول على المحافظة ولكن بشكل خفيف.

أكثر المناطق تضررًا من طقس أمس

وأشارت شاكر، أنَّ أكثر المدن تأثرًا بالأمطار أمس كانت الإسكندرية ومطروح وامتدت إلى كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، أما وبالنسبة لباقي محافظات الوجه البحري فكانت الأمطار متوسطة الشدة، وكانت رعدية على بعض الفترات من اليوم، وبالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى فقد استمرت الأمطار على مدار فترات الليل، وكانت الأمطار متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على مختلف المناطق.