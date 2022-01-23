السيسي يمنح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق، إذ منح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسم الشهيد العقيد أحمد جابر أحمد نصار، واسم الشهيد مقدم عبدالرحمن عادل عبده.

كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الخامسة لاسم الشهيد مساعد شرطة ثالث عبدالمحسن المنشاوي عبدالعزيز، واسم الشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو نصار.

أنواط الامتياز لعدد من رجال الشرطة

وكرم الرئيس عددًا من أعضاء الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز تقديرا لولائهم وعطائهم، ومنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء ياسر عز الدين محمد من قطاع الأمن الوطني، والعميد علاء محمد عزيز عبدالعال، من مديرية أمن شمال سيناء، والعميد تامر توحيد إبراهيم سرحان من الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد محمد علي إبراهيم من قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد مصطفى أحمد من قطاع الأمن العام.

ومنح الرئيس نوط الامتياز من الدرجة الثالثة للرائد الشيماء صابر محمود حسبو من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي، والنقيب ندا حسام عامر زاهر من أكاديمية الشرطة.

إكليل زهور على النصب التذكاري

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليل زهور على النصب التذكاري في مقر الأكاديمية، فور وصوله، والتقط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، عقب انتهاء اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة، قبيل بدء الاحتفالية.

وشهد الرئيس السيسي، فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.