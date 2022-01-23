زيارة تاريخية لرئيس وزراء تايلاند للسعودية بعد انقطاع دام 30 عاما

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن زيارة رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، إلى المملكة العربية ‏السعودية، خلال الأسبوع الحالي.‏

وأشارت في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، سيصل إلى السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد غد الثلاثاء الموافق 25 ينايرالجاري، وتستمر لليوم التالي.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، عبر حسابها على «تويتر»، أن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للمملكة تأتي بعد انقطاع لمدة 30 عاما.

تلبيةً للدعوة الكريمة من سمو #ولي_العهد يقوم دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند بزيارةً رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل pic.twitter.com/1UnysMqJEP — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) January 23, 2022

قطع العلاقات بين البلدين

وتأزمت العلاقات السعودية التايلاندية، بمقتل دبلوماسين سعوديين في بانكوك عام 1989، وانقطعت حتى عام 2016، وعادت العلاقات على مستوى القائم بالأعمال بعد وساطة لرئيس وزراء البحرين الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

تعيين السفراء أولى خطوات إعادة العلاقات بين البلدين

مصدر دبلوماسي وفقا لوسائل إعلام محلية، نقلت عنه قوله إن «زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للرياض ولقاءه بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ستشكل مرحلة جديدة في علاقات البلدين»، وأضاف أن أولى الخطوات في تحسين العلاقات بين البلدين، ستكون بتعيين سفيرين في كلا البلدين، في ظل الاهتمام السعودي بالعمالة التايلاندية.

تقارير صحفية محلية تحدثت عن احتمالية أن تشمل الزيارة تقديم تايلاند تعويضات مالية كبيرة للضحايا الدبلوماسيين، وإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول تايلاند، بالإضافة لتسهيلات للمستثمرين السعوديين في مجالات النفط وتكريره والتعدين والاستزراع السمكي.