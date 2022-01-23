السعودية تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية بـ4535 حالة

قالت وزارة الصحة السعودية إنه جرى تسجيل تراجع في عدد إصابات فيروس كورونا الجديدة في المملكة، بعد القفزة التي شهدتها الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و535 إصابة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

معدلات الإصابة تواصل الانخفاض والحرجة ترتفع.. #وزارة_الصحة: تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا و 655 حالة حرجة وحالتي وفاة#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/RfIhlDHQbn — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 23, 2022

قفزات متسارعة من الإصابات اليومية

تجدر الإشارة إلى أن المملكة وخلال الأسبوعين الماضيين، كانت تسجل إصابات يومية بقفزات متسارعة، وكانت تتعدى الإصابات أكثر من 5 آلاف حالة يوميا، وهو الأمر الذي تغير أمس واليوم، بتراجع ملحوظ في الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا.

إعادة تشديد الإجراءات

وكانت المملكة قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماض، الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، وبدورها أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بعض الإجرءات التي من شأنها التقليل أو الحد من تفشي فيروس كورونا والمتمثلة في التباعد الجسدي داخل الحرم، والمسافات الفاصلة بين المصلين والمعتمرين، وحددت تطبيق «اعتمرنا» للحجز للصلاة أو العمرة.

وأعادت السعودية التشديد على إجراءات الوقاية، عقب الزيادة المتكررة في الإصابات اليومية لفيروس كورونا بالمملكة.

ولم تسجل السعودية أكثر من 100 حالة يوميا لثلاثة أشهر، بين منتصف سبتمبر ومنتصف ديسمبر الماضي، قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة بدءا من 19 ديسمبر، بعد تسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور أوميكرون في 1 ديسمبر الماضي.