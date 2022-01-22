دول عربية تسجل درجات حرارة تحت الصفر.. منها السعودية والعراق والأردن

سجل عدد من الدول العربية التي تُصنف ضمن المناطق الحارة عادة، انخفاضا حادا في درجات الحرارة، وصل إلى ما تحت الصفر بدرجات، ومن بين هذه الدول التي كستها الثلوج العراق والأردن والسعودية.

مدينة السليمانية العراقية تسجل 8 درجات تحت الصفر

في العراق تصل درجات الحرارة الصغرى، اليوم السبت، إلى ما تحت الصفر في عدد من المدن، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، في استمرار لموجة انخفاض في درجات الحرارة شهدها العراق على مدار الأيام الماضية، وكست أجزاء منه بالثلوج.

وفي بغداد تصل درجات الحرارة، اليوم، إلى 3 تحت الصفر، وفي دهوك 5 تحت الصفر، وأربيل 3 تحت الصفر، وكركوك 2 تحت الصفر، ونينوى 2 تحت الصفر، وصلاح الدين 2 تحت الصفر، وديالى 3 تحت الصفر، والأنبار صفر، فيما كانت السليمانية الأقل حرارة بـ8 درجات تحت الصفر.

وفي الأدرن، أشار تقرير لوكالة الأنباء الأدرنية إلى أن الأجواء اليوم السبت، ستكون باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تشكل ما وصفته بالانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية واماكن تجمعات المياه.

2 تحت الصفر في المرتفعات الشمالية والشراة بالأردن

وتصل درجات الحرارة الصغرى في غرب عمان اليوم صفر مئوية، بينما تصل في المرتفعات الشمالية 1 تحت الصفر، وفي مرتفعات الشراة 2 تحت الصفر، وفي مناطق البادية إلى 1 تحت الصفر، وذلك وسط توقعات باستمرار درجات الحرارة المنخفضة وتكون الثلوج خلال الأيام القادم أيضا.

وكانت السعودية شهدت على مدار، أمس، وأمس الأول، انخفاضا حاد في درجات الحرارة وصل إلى تحت الصفر بنحو 6 درجات مئوية في بعض المناطق، في الوقت الذي أشار فيه خبراء الأرصاد إلى أن كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا تؤثر على مناطق شاسعة من المملكة العربية السعودية.

طريف السعودية سجلت 6 درجات تحت الصفر

وكانت مدينة طريف الواقعة في شمال السعودية، عند الحدود مع الأردن، سجلت أمس، 3 درجات تحت الصفر، بعد أن سجلت في اليوم السابق 6 درجات تحت الصفر في أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما، كما سجلت درجة الحرارة في مدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في الشمال، وفي الجوف.