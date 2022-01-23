«القابضة للمياه»: غرفة عمليات وطوارئ لمواجهة الأمطار في المحافظات

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمحافظات «الإسكندرية والبحيرة ودمياط»، مشددًا على المتابعة المستمرة من غرفة العمليات والطوارئ بالشركة القابضة، لأعمال سحب المياه في المحافظات، والتنسيق مع الجهات التنفيذية، لمتابعة تحديثات البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار السيارات والبدلات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالإسكندرية

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارًا من الساعة 7 مساء أمس السبت 22 يناير ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

رفع تراكمات المياه بالتنسيق مع فرق العمل بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة

من جانبه، قال اللواء مهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إنه منذ الساعات الأولى من اليوم انتشرت سيارات شفط المياه بالميدان والشوارع الرئيسية وجميع أنحاء المحافظة، ويتم رفع تراكمات المياه بالتنسيق مع فرق العمل بالوحدات المحلية.

انتشار لمعدات وسيارات الشركة بجميع مراكز محافظة دمياط

فيما أشار العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن المحافظة شهدت منذ صباح اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة مع تكون سحب منخفضة على مناطق مختلفة بجميع مراكز المحافظة، مع انتشار لمعدات وسيارات الشركة بجميع مراكز المحافظة للتعامل بشكل فوري أثناء سقوط الأمطار.