240 معدة لشفط مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، نشر شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، 240 معدة تم توزيعها بالمحافظات الثلاث لسحب المياه الناتجة عن الأمطار.

125 معدة للتعامل مع الأمطار بالقاهرة

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة بلغ 125معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الشركة للتعامل مع الأمطار وسحب المياه الناتجة عنها.

وقال إن فرق الطوارئ على مستوى الشركة نجحت في التعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع، وأعلنت الشركة أن تجمع المياه ظهر في 20 نقطة بالقاهرة تتضمن: مصر الجديدة، مدينة نصر، خضر التوني، والكيلو 4.5، والنزهة الجديدة، وأماكن متفرقة من وسط البلد، كما قال إن منطقة الأوتوستراد والمنصة لم تشهدا أي تجمعات لمياه الأمطار.

80 معدة سحبت مياه الأمطار في 7 مناطق بالجيزة

وأعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الدفع بـ 80 معدة للتعامل مع الأمطار التي شهدتها المحافظة، كما تم التعامل مع مناطق تجمع المياه التي منها شارع البحر الأعظم، وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وشارع مراد، وجامعة القاهرة، ومحور صفط، وبعض نقاط الكورنيش.

وأوضح أنه جار سحب المياه ببعض الفرعيات، كما تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تلك الأمطار، والأوضاع داخل المحافظة أصبحت أكثر استقرارا.

تنسيق بين أجهزة الدولة لرفع آثار المياه بالإسكندرية

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه تم تخفيف ضغوط المياه في معظم المحطات منذ بداية النوة لتخفيف العبء على شبكات الصرف الصحي، ويتم تشغيل المحطات بكامل طاقتها عقب الانتهاء من رفع الآثار الناجمة عن النوة.

وأكد رئيس مياه الشرب بالإسكندرية، أن جميع أجهزة الدولة تقوم بالتنسيق وبذل كل الجهود لخدمة المواطن السكندري؛ لمواجهة الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيئ.

وأضاف أن فرق مواجهة الأمطار انتشرت على مستوى الإسكندرية وكانت أكثر المناطق سخونة منطقة نجع العرب بالورديان ومنطقة مصطفى كامل والجزارين وأمام شركة المطاحن بالقبارى، وتم نشر أكثر من 35 معدة ما بين طلمبات أقطار 2 بوصة حتى 8 بوصات لنزح المياه من داخل المنازل بمنطقة نجع العرب، وتم التعامل مع معظم الشوارع بها، وأوشك فريق شركة مياه الشرب على الانتهاء من جميع شوارع منطقة نجع العرب.