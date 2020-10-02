مواصلة سحب المياه الجوفية من المنازل المتضررة بالنخيلة في أسيوط

تواصل اللجنة المشكلة لمعاينة ومعرفة أسباب تسريب المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج حيث تم تنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة وسحب المياه من المنازل والشوارع ومناطق التجمعات بواسطة سيارات الكسح وردم المياه بتربة زلطية ورملية.

كان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، تلقى شكاوى من بعض المواطنين بقرية النخيلة يتضررون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتسربها إلى منازلهم والشوارع.

وعلى الفور أمر المحافظ بتشكيل اللجنة رقم 1131 لسنة 2020 لجنة لعمل المعاينة اللازمة على الطبيعة لحل مشكلة الأهالي كما كلف السكرتير المساعد للمحافظة بعمل زيارة ميدانية للموقع على رأس لجنة من مديرية الإسكان والإدارة المركزية للري والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز أبوتيج لإعداد دراسة ومعرفة أسباب هذه المشكلة وتنفيذ حلول فنية عاجلة والإسراع في الخطوات المطلوبة لحل المشكلة وإنهاء معاناة المواطنين.

وفى سياق متصل تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة المنازل والشوارع المتضررة من تسريب المياة الجوفية بقرية النخيلة يرافقة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وترأس اللجنة المكلفة بوضع الحلول والدراسات لإنهاء المشكلة كما أشرف على عمليات سحب المياة من المنازل بواسطة أكثر من 6 سيارات كسح وردم تجمعات المياه بالتربة الزلطية والرملية بواسطة قلابات ولوادر ومعدات الحملة الميكانيكية التابعة لمركز أبوتيج.