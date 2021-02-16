استمرار هطول الأمطار بالقليوبية.. والدفع بمعدات سحب المياه للشوارع

تواصل هطول الأمطار بمختلف أنحاء القليوبية، دون حدوث خسائر أو مشاكل او تعطل في حركات المرور، وسطانتشار الأجهزة التنفيذية ومعداتها في الشوارع والميادين.

فى حي شرق شبرا الخيمة، تفقد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى يرافقه فريق من الصيانة وشركة مياه الشرب أماكن تمركز عربات شفط المياه بالأنفاق ومطالع ومنازل الكباري كما تفقد مصارف وغرف سحب مياه الأمطار.

وقال رئيس الحى إنه تم التأكد من جاهزية الغرف لشفط المياه وعمل اختبارات لها وتبين انه تعمل بصورة جيده بجميع المناطق المحتمل وجود تجمعات بها

وفى مدينة بنها قام المهندس على عبد الستار رئيس المدينه بمتابعة محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من سحب جميع المياه الموجودة بالبيارات والشبكات والتأكد من سلامة وحدات الدفع وكذا مصدر الطاقة البديل ممثلة في مولدات الكهرباء

وتابع أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ تمركزت سيارات سحب المياه أمام الانفاق بالمدينة، فيما راجعت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر، الأعمدة الكهربائية دخل المدينة لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد ينتج جراء سقوط الأمطار، حفاظاً على أرواح المواطنين علاوة على تقليم جميع الأشجار المتداخل في الأسلاك الكهربائية .

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مجلس مدينة ومركز كفر شكر أنه أعطى تعليمات لكل رؤساء القري التابعة لمجلس ومدينة كفر شكر بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والتي من المحتمل أن يحدث بها ماس كهربائي جراء أي أعطال بها أثناء سقوط الأمطار، علاوة على تهذيب وقطع الأشجار القريبة من الأعمدة الكهربائية حفظاً علي أرواح المواطنين والمظهر الحضاري بالمدينة.

وأوضح أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بمداخل قرى الوحدات المحلية والمدينة ورفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية والاهتمام بالنظافة العامة والتطهير المستمر حرصاً على راحة وخدمة أهالينا المواطنين.