استمرار العمل بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استمرار العمل وعدم غلق البوغاز رغم الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها بعض المحافظات.

وقالت الهيئة، إن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية ، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، مشيرة إلى تعامل الميناء خلال 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

7494 طن حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7494 طنا، تشمل 1400 طن فوسفات، و780 طن نترات أمونيوم، و4349 طن ملح، و965 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69149 طنا، تشمل 39200 طن ذرة، و730 طن خشب زان، و12387 طن حديد، و1600 طن كالسيوم فلوريد، و5881 طن قمح، و7905 أطنان أبلاكاش، و5267 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 1446 طن.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 781 حاوية مكافئة تشمل خضروات (فاصوليا وبطاطس وبسلة وبطاطا وخس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وقصب وكزبرة وبصل وفول وفول سوداني)، وفواكه (برتقال وفراولة ومانجو وبلح ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وسلوفينيا وإيطاليا والصين وإنجلترا وكرواتيا والهند ومالطا وهولندا وفرنسا وألمانيا واندونيسيا وسريلانكا وبلجيكا وسنغافورة.

142072 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

وبلغ عدد الحاويات الوارد 486 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3290 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 142072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158197 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2484 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4615 شاحنة.