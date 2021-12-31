ميناء دمياط يستقبل 39438 طن بضائع على متن 27 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11505 أطنان، عبارة عن 6435 طن فوسفات، و750 طن صويا، و200 طن مولاس، و2820 طن رمل، و1300 طن يوريا.

حركة الوارد من البضائع بميناء دمياط 39438 طن

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39438 طنا، تشمل 15174 طن ذرة، و2915 طن قمح، و8825 طن خردة، و2360 طن حديد، و932 طن خشب زان، و8000 طن فول صويا، و4487 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1232 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات، 375 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وفول سوداني وفول وليمون)، وفواكه (برتقال وبلح) يجري تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وهونج كونج وسنغافورة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 126156 طنا

وبلغ عدد الحاويات الواردة 718 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2034 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132446 طنا، كما غادر قطار واحد بحمولة إجمالية 1204 أطنان قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4414 شاحنة.