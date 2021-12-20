غلق ميناء دمياط لسوء الأحوال الجوية.. ارتفاع الموج وصل لـ4 أمتار

أعلنت هيئة ميناء دمياط، إغلاق ميناء دمياط البحري اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 38 عقدة، ووصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد والمتابعة

وشدد اللواء وليد عوض رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة، مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

غلق بوغاز عزبة البرج وتوقفت مراكب الصيد

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج مساء أمس، وتوقفت المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 4 أمتار، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر.

فتح البوغاز بعد استقرار حالة البحر

وأكد «خليل» أنه سيتم فتح البوغاز مساءاً عندما تستقر حالة البحر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدم استقرار بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في جميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.