12839 طنا حركة الصادر من البضائع العامة في ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12839 طنا تشمل: 6336 طن فوسفات و1350 طن رمل و596 طن أسمنت و937 طن نترات و3620 طن زيت طعام.

93611 طنا حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 93611 طنا تشمل: 43838 طن ذرة و13414 طن قمح و13456 طن خردة و7821 طن حديد و14000 طن سلاج و965 طن بسلة و521 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 117 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 408 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات «بصل أخضر وخرشوف وفاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «لوف وبرسيم وبردقوش وريحان وليمون وكتان» وفواكه «برتقال وفراولة وبلح» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وسلوفينيا وإندونيسيا ومالطا وفيتنام وهونج كونج وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا والصين.

125726 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1349 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125726 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138720 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4236 شاحنة.