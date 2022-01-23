البيئة: الانتهاء من أزمة تلوث خليجي السويس وأبو قير في يونيو المقبل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشكلتي تلوث خليج السويس وخليج أبو قير، كانتا من أصعب المشكلات البيئية التي تعمل الوزارة بتكليف رئاسي وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، للبدء في حلها من خلال عدة محاور.

كورونا وتلوث خليج السويس

وتابعت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وضع مخطط إصلاح بيئي لـ12 موقع مخالف للاشتراطات البيئية على خليج السويس وأنشى محطات معالجة للصرف الصناعي بتكلفة 7 مليار جنيه.

وأضافت فؤاد، أن الوزارة انتهت من 8 مواقع بعد التعطل بعض الوقت بسبب تداعيات فيروس كورونا وتسببه في وقف عجلة الإنتاج عالميا، وبالتالي توقفت الإنشاءات وهو ما كان له انعكاس على خطة الإصحاح البيئي، ولا سيما أن نسبة كبيرة من المعدات اللازمة لحمل محطات المعالجة يتم استيرادها من الخارج.

التحكم في التلوث الصناعي بخليج أبو قير

وأوضحت فؤاد، أنه بحلول شهر يونيو 2022 المقبل ستنتهي أزمة الصرف الصناعي المخالف لخليج السويس ومشكلات التلوث وتعود المياه لصفائها وترتفع إنتاجية الأسماك، مشيرة إلى أنه نفس الأمر بالنسبة لخليج أبو قير أنه جرى معالجة مشكلة التلوث بالأمونيا الناتج عن شركة أبو قير للأسمدة ودعمنا عدد من الشركات من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بواسطة قروض ميسرة ومنح.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه يعد أكبر مشروع من نوعة بتكلفة استثمارية تصل 100 مليون دولار، وأكبر مشروع لامتصاص ما تبقى من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العملية الصناعية، حيث سيتم استهلاك ما يعادل 124000 طن سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكربون المضر للبيئة وتحويله لمنتج صديق للبيئة.

وكشفت وزيرة البيئة، أنه سيتم تحول ثاني أكسيد الكربون المضر لمنتج صديق للبيئة، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بما يعادل انبعاثات حوالي 27000 سيارة، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بحوالي 445 طن يومياً، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل النهائي في منتصف عام 2023.