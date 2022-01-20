وزيرة البيئة تبحث مساهمات البورصة فى التوجه نحو «الاقتصاد الأخضر»

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس، مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، دور البورصة فى المساهمة فى مواجهة قضية التغيُّرات المناخية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيُّرات المناخية فى مدينة شرم الشيخ، بحضور وفد من قيادات ومسئولى البورصة المصرية.

وأعربت «ياسمين»، خلال الاجتماع، عن سعادتها باهتمام جميع الجهات بالدولة بملف التغيُّرات المناخية، وسعيهم تجاه تبنى أنشطة ومشروعات تتماشى مع التوجه الدولى نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرةً إلى أن فكرة إنشاء منصة لتسويق خفوضات الكربون فى مجملها فكرة جيدة ستتم دراستها، وإعداد مقترح بها يتم عرضه على المجلس الوطنى للتغيُّرات المناخية، لإبداء الرأى فى إمكان التنفيذ والبدء فى هذه المنصة.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أهمية تنامى وعى الشركات والجهات على مستوى العالم بضرورة الحفاظ على البيئة، والعمل على التخفيف من الانبعاثات الكربونية؛ لمواجهة التغيُّرات المناخية التى باتت تأثيراتها جلية أمام أعين الجميع، ما يتطلب تضافر الجميع لمواجهة تلك المشكلة التى يتعرض لها العالم بأسره سواء دول متقدمة أو نامية، فالكل أصبح أمام المسئولية، والخطر يداهم الجميع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد تطلع البورصة إلى تنفيذ عدد من الأدوار والمسئوليات للمساهمة فى مواجهة التغيُّرات المناخية، فى إطار احتياج جميع الدول إلى إيجاد حلول وطرق لتمويل المشروعات الخاصة بمواجهة التغيُّرات المناخية، مستعرضاً رغبته فى تنفيذ منصة يمكن من خلالها تسويق خفوضات الكربون الناتجة من تنفيذ مشروعات تحت آليات أسواق الكربون التى تمت الموافقة عليها تحت مظلة اتفاقية باريس.