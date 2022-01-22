وزيرة البيئة: صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال أيام

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، إن معضلة ملف المخلفات أننا لم يكن لدينا البنية التحتية الأساسية للمنظومة حتى نقوم بإصلاحها، وكان كل ما تحويه مصر من شمالها لجنوبها مدفنين فقط، ولم يكن هناك قانون للمخلفات نستطيع طبقا له المساءلة والمحاسبة؛ لذا نستغرق وقتا لإنهاء أزمة المخلفات وبدء منظومة جديدة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات تصدر خلال أيام.

إنشاء جهاز تنظيم المخلفات

وتابعت وزيرة البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»: «للبدء بشكل صحيح كان علينا إنشاء جهاز تنظيم المخلفات بشكل صحيح وبنية تحتية قوية من مصانع ومدافن ومحطات وسيطة وهو ما يستغرق وقتا».

وأضافت: «تلك الخطوات غير محسوسة بعد لدى المواطن لكن أثرها يظهر في منظومة قوية ومستدامة، وكانت البداية من خلال البنية التحتية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية، وانتهت من المرحلة الأولى بالكامل، وتم إنشاء 27 مدفنا من أصل 50 مستهدفا، و50 محطة وسيطة من أصل 100، وثلاث مصانع لإعادة تدوير المخلفات».

نموذج ناجح بنهاية العام

وأشارت «فؤاد» إلى أنه يجري العمل حاليا على محافظتي جنوب سيناء وبورسعيد، ونأمل بنهاية العام أن يكون لدينا نموذج ناجع لنعممة على كافة المحافظات، كما انتهينا من وضع نموذج أولي لتحويل المخلفات لطاقة، ولكن مشكلته أن التكنولوجيا الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة معقدة، وكذلك شكل التعاقد مع المستثمرين والجهات المستفيدة من الطاقة الناتجة عن المخلفات معقد؛ فالمطلوب من المستثمر إنشاء مصنع على الأرض التي توفرها الدولة بحق الانتفاع، ومن ثم ينتج الطاقة التي تشتريها وزارة الكهرباء بـ140 قرشا للكيلووات.

وأضافت أن وزارتي البيئة والقوى العاملة نجحتا في دمج القطاع غير الرسمي ممثلا في عمال الجمع والفرز في المنظومة الجديدة، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات تصدر في غضون أيام، وبذلك تنتهي أغلب المشكلات العالقة ويجري العمل مع الشركات.