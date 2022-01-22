وزيرة البيئة لـ«الوطن»: فوز مصر بتنظيم مؤتمر المناخ نتيجة جهد حكومي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن فوز مصر بتنظيم مؤتمر المناخ «cop 27» هو نتاج جهد ومشوار طويل وإعداد وتنظيم لكامل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو جهد سبقه إعداد لأكثر من عام ونصف العام لعمل ملف قوي للترشح، وقابلنا بعض المعوقات منعت أن نكون المرشح الوحيد عن القارة الأفريقية حيث تقدمت دول أخرى بملفين لنيل حق استضافة المؤتمر، ولعبت الدبلوماسية المصرية متمثلة في وزارة الخارجية دورا مهما في تعبئة وحشد الأصوات الأفريقية ووزراء البيئة العرب والشباب والمجتمع المدني، كما لعبت العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأكثر تأثيرا في اتفاقية الدول الأطراف أعضاء مؤتمر المناخ دورا في اختيار مصر.

دور مصر الريادي

وتحدثت فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، عن الدور المهم الذي لعبه خطاب رئيس الوزراء حول الدور الذي تقدمه مصر وما ستقدمه للقارة الأفريقية، أمام لجنة دول وحكومات أفريقيا، واستكمال هذا الدور من خلال الزيارات التي تمت للمفاوضين الأفارقة لمقر انعقاد المؤتمر بشرم الشيخ واطلاعهم على استعدادات مصر للمؤتمر، بخلاف ما قمنا به من اتفاقيات خلال المؤتمر التحضيري لقمة المناخ بجلاسكو مع الجانب الأمريكي، وقبل كل ذلك والأهم من الملفات والأوراق الدور الريادي الذي تلعبه مصر في ملف التغيرات المناخية والذي عملنا عليه خلال السنوات السبع المنقضية.

استفادة مصر من مؤتمر المناخ

وعما ستجنيه مصر من فوائد من تنظيم المؤتمر، قالت وزيرة البيئة إن هناك فوائد كثيرة، أبرزها الفائدة السياحية، حيث نتوقع أن تشهد شرم الشيخ زخما سياحيا كبيرا خلال فترة انعقاد المؤتمر، والذي ستشارك فيه وفود 120 دولة سيكون المؤتمر دعاية كبيرة للمدينة التي نعمل مع العديد من الجهات، على أن تكون مدينة خضراء، كما سيعمل المؤتمر على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التي تقام على هامش المؤتمر، وعلى المستوى السياسي سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفي مقدمتها الأمن المائي المصري وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.