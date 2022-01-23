لجنة كورونا: أوميكرون وراء ارتفاع الوفيات في مصر خلال الأيام الماضية

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أسباب ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتشار متحور أوميكرون أدى إلى انتشار إصابات فيروس كورونا أضعاف أضعاف إصابات متحور «دلتا» و«دلتا بلس».

وتابع المصدر أن هذه الإصابات أثرت على بعض الفئات بشكل واضح منها أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة وزادت الوفيات وإن كانت قليلة إلا أن توخي الحذر مطلوب جدا، مؤكدا أن وفيات متحور أوميكرون هي أقل من وفيات متحور «دلتا» و«دلتا بلس»، مشيرا إلى أن اللقاحات هي الأداة الأساسية للنجاة من وفيات فيروس كورونا.

معدلات الوفيات بفيروس كورونا في مصر

وأضاف المصدر أن معدلات الوفيات بشكل عام في مصر هي طبيعية مقارنة بعدد السكان، ومصر من أقل الدول التي تحدث فيها وفاة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على لقاحات كورونا وصل إلى ما يقرب من 58 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية وهناك توسعات في عملية التطعيم في أماكن مختلفة من خلال فرق طبية موزعة في مراكز تلقي لقاح كورونا ومحطات المترو وسكك الحديد و المولات التجارية وتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح وتسهيل المهمة عليهم دون التسجيل او من خلال التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية.

معدل التعافي من كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة امس خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342762 حتى اليوم.