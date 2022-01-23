ما هي مدة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن مدة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا في مصر هي 10 أيام حتى الآن، متابعًا أن بعض الدول قللت مدة التعافي من كورونا إلى 7 أيام، ودول أخرى قللتها إلى 5 أيام، وذلك وفقًا لعدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا فيها، مؤكدًا أن اللقاح عامل أساسي في تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة تستدعى الدخول للمستشفيات.

مدة التعافي من كورونا

وأوضح استشاري المناعة والحساسية، أن مصر حاليا تدرس مدة تقليل العزل الصحي ولكن سيطبق ذلك بشروط وفقا للحالة الصحية لمصاب كورونا والمتحور المصاب به، وإذا حصل على اللقاح من عدمه.

وأشار الحداد، أن «اللقاح بيفرق جدا»، مضيفًا أن مدة التعافي من كورونا هي 10 أيام ولا يجب الاستعجال خاصة في الحالات الشديدة التي تظهر عليها الأعراض بشكل واضح.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وتابع الحداد، أن الوضع الوبائي في مصر يشهد ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا ويجب الحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح.

ولفت الحداد، إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة أنواع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وعلى المواطنين مساعدة الدولة للوصول إلى المستهدف من التطعيم وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لكورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بأهمية العودة للوزارة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والإطلاع على كافة مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته.