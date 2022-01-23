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«الأحمدي» يضع طارق حامد على رأس أهداف اتحاد جدة السعودي

كتب:

شادي ممدوح
02:23 م | الأحد 23 يناير 2022
طارق حامد لاعب الزمالك

طارق حامد لاعب الزمالك

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أنّ طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على رادار اتحاد جدة السعودي، تحسبا لرحيل كريم الأحمدي، قائد الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية أو المقبلة.

وكتبت صحيفة عكاظ: «إدارة اتحاد جدة السعودي تخطط للدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب بمركز الوسط المدافع، وأبرزهم طارق حامد، لاعب الزمالك المصري، حال التأكد من رحيل الأحمدي عن صفوف الفريق السعودي، بسبب الإصابات التي تلاحقه».

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