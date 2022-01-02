كيروش عن استبعاد طارق حامد وقفشة: إسألوني عن المنتخب فقط

قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، إن الاستعدادات تسير بقوة لمشاركة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه يرفض الحديث عن استبعاد لاعب معين سواء طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، أو محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: «أريد الحديث عن الفريق بشكل عام وليس لاعب بعينه، والحديث عن استراتيجية بناء فريق قوي، ولا أريد الخوض في تفاصيل استبعاد لاعب معين».

وأكد المدير الفني البرتغالي: «نسعى لتجهيز المجموعة التي أعلن عنها من الناحية النفسية والبدنية، حتى يظهر المنتخب بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا، خاصة أننا سنواجه منافسين على أعلى مستوى».

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