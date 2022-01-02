رئيس التحرير

محمود مسلم

كيروش عن استبعاد طارق حامد وقفشة: إسألوني عن المنتخب فقط

كتب:

إبراهيم منصور
11:48 ص | الأحد 02 يناير 2022
كارلوس كيروش

كارلوس كيروش

قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، إن الاستعدادات تسير بقوة لمشاركة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه يرفض الحديث عن استبعاد لاعب معين سواء طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، أو محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: «أريد الحديث عن الفريق بشكل عام وليس لاعب بعينه، والحديث عن استراتيجية بناء فريق قوي، ولا أريد الخوض في تفاصيل استبعاد لاعب معين».

وأكد المدير الفني البرتغالي: «نسعى لتجهيز المجموعة التي أعلن عنها من الناحية النفسية والبدنية، حتى يظهر المنتخب بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا، خاصة أننا سنواجه منافسين على أعلى مستوى».

ولمزيد من التفاصيل من هنا

اقرأ المزيد:

كيروش يضم مروان حمدي وثنائي بيراميدز لقائمة منتخب مصر في «أمم إفريقيا»

عاجل.. كيروش يضم مروان حمدي وثنائي بيراميدز لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

شوبير: كيروش يقرر ضم مروان حمدي وثنائي بيراميدز للمنتخب في أمم أفريقيا

سوء الحظ يلازم قفشة مع 3 مدربين أوروبيين.. كيروش استبعده ولاسارتي رفضه

وكيل طارق حامد يحرضه على الاعتزال الدولي للضغط على كيروش

شوبير: كيروش يرى أن طريقة لعب طارق حامد لا تتناسب معه