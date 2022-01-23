5 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز

تنظر محكمة جنايات طنطا، أولى جلسات محاكمة ال 5 متهمين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الالكتروني بالغربية، يوم 5 فبراير المقبل، وذلك بعد إحالتهم للجنايات من قبل النائب العام.

6 تهم تواجه 5 متهمين

كانت النيابة العامة قررت إحالة 5 متهمين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الالكتروني بالغربية، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم 6 تهم، وهي الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية، ولمست النيابة العامة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.

لا تصالح

أكدت هناء والدة الطالبة بسنت أنه لا تصالح في واقعة ابنتها مع المتهمين حيث انه لا نقاش ولا حديث سوى القصاص لدماء ابنتها التي راحت ضحية الإبتزاز والضغط النفسي عليها من قبل عدد من الشباب من أجل ممارسه أفعال مخلة معها وأن ما يتردد بشأن أن هناك مصالحات من أجل التنازل عن القضية، بعد أن تم إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، وأن أحد هولاء المتهمين هو ابن عمها ليس له أساس من الصحة، وأن هناك إصرار على إستكمال القضية والنطق بالحكم ومعاقبة المتهمين، معبره عن غضبها و استيائها لما يتردد بشان ذلك، " دم بنتي إزاي يكون فيه تصالح".