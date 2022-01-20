«الغربية» ترفع حالة الطوارئ لوضع آليات مواجهة أخطار «أوميكرون»

أعلن ديوان محافظة الغربية، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى، لمواجهة أخطار انتشار فيروس «أوميكرون»، أحد متحورات كورونا، والسعي وراء وضع الآليات النهائية لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل العمالة وتطبيق التناوب بين الموظفين، لتأمين أرواح وحياة المواطنين، على مستوى محافظات الجمهورية.

محافظ الغربية يوجه برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى

في ذات السياق، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى وكلاء المديريات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات الوقائية، واستخدام المطهرات اللازمة للوقاية من أخطار الوباء العالمي.

تعليمات بتطبيق حملات التطهير وتعقيم

وشدد محافظ الغربية، في تعليماته إلى مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء، على أهمية استمرار مراحل التطهير والتعقيم لكافة المؤسسات الحكومية والحيوية، والمباني التعليمية، والصحة، والمساجد، والكنائس، حفاظا على صالح المواطنين.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على أنه تم إلغاء كافة الإجازات للأطباء وطواقم فنيات التمريض، فضلا عن انتظام تدشين قوافل طبية وعلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

وكيل الصحة بالغربية:نسب إشغال حالات الاشتباه والإصابة «مستقرة»

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن كافة نسب الإشغال لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، مستقرة، وتصل إلى 25٪ بالأقسام العلاجية الداخلية، بينما تصل إلى 45٪ على مستوى أقسام العنايات والرعاية المركزة.

وكلف «حميدة»، في تعليماته إلى الدكتور هشام شيحة، مدير مستشفيات العلاجية، بأهمية الالتزام بتناوب نسب العمالة، بما يتوافق مع صالح العمل وانتظام الرعاية العلاجية لكافة المرضى، وذويهم خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من «كورونا».

في المقابل اشتكي محمد حسن، أحد أهالي مدينة المحلة، من أنه يتردد علي المراكز التكنولوجية بالأحياء وأقسام مجلس المدينة العمالية، وهو يرتدي الكمامة الوقائية، بينما لا يلتزم الموظفون بارتدائها، فضلا عن تعمد بعض المواطنين بعدم ارتدائها لعدم توقيع غرامات فورية عليهم.

مطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالغربية

وناشد المواطن، بضرورة إلزام كافة المترددين على مؤسسات الحكومية، بارتداء الكمامات الوقائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للحد من ظاهرة انتشار فيروس «كورونا».