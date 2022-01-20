طقس الغربية: صقيع وغيوم وعواصف.. والمحافظ يرفع حالة التأهب

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، صباح اليوم، الخميس، استمرار موجة الطقس السيئ، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وانتشار الشبورة المائية والضباب، وعواصف ترابية، وموجة من الصقيع، ما دفع المواطنين إلى إرتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة، على مستوى مدن طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

تقلبات جوية وطقس سيئ

ورصدت «الوطن» تعطلا نسبيا في حركة النقل والمواصلات بالغربية، بسبب شيوع الضباب وصعوبة الرؤية لقائدي السيارات بكافة الطرق الفرعية والرئيسية، المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع والأراضي الزراعية، بين مدن «طنطا - المحلة»، و«السنطة - زفتى»، و«بسيون - قطور»، و«سمنود - المحلة»، و«زفتي - سمنود»، و«المحلة - كفرالشيخ»، و«طنطا - كفرالشيخ» الدولي، وغيرها.

تعطل حركة النقل والمواصلات بين مراكز الغربية

في المقابل أعطى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، توجيهاته إلى العميد وائل حمودة، مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، بأهمية تخصيص طواقم ولجان مرورية ثابتة ومتحركة بطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، والخطوط الرئيسية الواصلة بين محافظات كفرالشيخ والغربية والدقهلية، لتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال موجه الطقس السيئ.

من ناحية أخري رفع ديوان محافظة الغربية حالة التأهب والاستنفار القصوى، من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارئ، لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين أثناء التقلبات الجوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء

كما أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، بأهمية بتفعيل غرف العمليات والطوارئ والتنسيق الكامل مع وكلاء المديريات تيسيرا لحياة المواطنين.

تخصيص 494 معدة كسح وشفط مياه

ووجه محافظ الغربية، مساعديه بضرورة الدفع بـ494 معدة كسح وشفط مياه الأمطار المحتملة طوال 48 ساعة، خلال موجة الطقس السيئ والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية الباردة.