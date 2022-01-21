وفاة سيدة داخل مقابر الدلجمون في الغربية.. كانت بتزور جوزها

خيم الحزن على أهالي قرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، وذلك بعد وفاة عطيات رجب، 52 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال زيارتها مقبرة زوجها عصر اليوم، بعد أن أصيبت بغيبوبة مفاجئة وفقدانها الوعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، عن وفاة سيدة في العقد السادس من عمرها، أثناء زيارتها مقبرة زوجها، في مقابر قرية الدلجمون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، إلى مكان الواقعة، وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحه، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن المنوفية تدعى «عطيات رجب» ربة منزل في العقد السادس من العمر، أرملة، وتقيم قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

زيارة للمقابر

وكشفت التحريات، أن «عطيات»، كانت تزور زجها المتوفي في مقابر قرية الدلجمون، وأثناء ذلك فقدت الوعى وأصيبت بحالة إغماء، وسقطت على الأرض، دون أن يتعرض لها أحد.

واوضحت أن التحريات، أن المتوفية، تعاني من مرض السكر، والوفاة نتيجة غيبوبة سكر، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

غيبوبة سكر

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من مفتش الصحة أحد أن الوفاة طبيعية نتيجة غيوبة سكر وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وأصدر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قرار بالتصريح بالدفن.