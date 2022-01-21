جولات مفاجئة على مستشفيات الغربية.. وطوارئ لاستقبال مرضى كورونا

تواصل مديرية الصحة بالغربية، جولات المتابعة على المستشفيات للوقوف على طبيعة سير العمل داخل المستشفيات، وتوفير الخدمة الطبية للمرضى، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للرقابة والمتابعة المكثفة والمستمرة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية.

جولات مفاجئة

قال الدكتور ناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح لـ «الوطن»، إن هناك لجان سواء من مديرية الصحة أو الإدارات الصحية في مدن ومراكز المحافظة، تعمل على القيام بزيارات وجولات مفاجئة على المستشفيات لمتابعة سير العمل داخل كل مستشفى، والتأكد من سير العمل تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف «حميدة» أنه تفقد مستشفى الصدر والحميات بطنطا، واستمع إلى المرضى، واطمئن على الخدمات المقدمة لهم، وتأكد من الرعاية الطبية المتكاملة لهم، ومن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الفريق الطبي بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، والتأكد من التنظيف والتطهير المستمرين لأقسام المستشفيات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأوضح، أن جميع مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في الغربية تعمل على مدار أيام الأسبوع وفي الإجازات الرسمية، والدولة توفر كافة الأمصال واللقاحات، مطالبا المواطنين بالحرص على الحصول على اللقاح حفاظا على سلامتهم وصحتهم، خاصة مع زيادة عدد المصابين مؤخرا، مؤكدا أن كافة مستشفيات المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع زيادة عدد المصابين واستقبال أي مريض.