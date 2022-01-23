حدائق أكتوبر: تسليم 3888 وحدة سكنية جديدة مع مراعاة إجراءات الوقاية

قال محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن إجراءات استلام الوحدات السكانية التي أصدرها مشروع «سكن مصر» ستكون بنظام صارم لعدم وجود تزاحم أو تكدس عند الإستلام لكبر عدد الوحدات السكانية التي سيتم تسلميها، وحفاظا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي يبلغ عددها 3888 وحدة سكنية في مدينة حدائق أكتوبر، حيث إنه تم تحديد 3 أيام للاستلام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، كما تم تحديد مواعيد أخرى لمن يتخلف عن ميعاد الاستلام المحدد له.

لكل عمارة جديدة يوم مخصص للاستلام

واستكمل رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن لكل عمارة يوم مخصص للاستلام، مع وجود مهندسين أثناء الاستلام لتدوين أي تعديلات يريد المستلم تعديلها، مضيفًا أن إجراءات الاستلام، وأهمها أن يكون المستلم مرضيًا عن الوحدة السكنية ومن يريد أن يستكمل المتبقي من الإجراءات يجب على المستلم الذهاب لبنك الإسكان والتعمير لإنهاء كل الإجراءات.

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرق التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي عن طريق متابعة جميع الصحف الرسمية ومتابعة موقع وزارة الإسكان لمعرفة جميع الأوراق المطلوبة للتقديم وجميع الشروط.

مشروعات جديدة يتم التخطيط لها

وواصل رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أنه يوجد مشروعات جديدة من المنتظر افتتاحها، ومنها مشروع الإسكان الإجتماعي بإجمالي 43 ألف وحدة سكنية، وتم البدء فيه منذ منتصف عام 2021، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في العام الحالي، كما يوجد مشروع آخر يتم التخطيط له وهو «سكن كل المصريين»، والمقرر الانتهاء منه في أوائل 2023، موضحًا أن جميع المشروعات سواء التي تم الانتهاء منها أو التي ما زالت تحت الإنشاء يوجد بها جميع الخدمات من وحدات صحية ومدارس وحضانات وملاعب.