20 معلومة عن مشروع السكن البديل في مدينة حدائق أكتوبر

مشروع السكن البديل بحدائق أكتوبر يعد من أكثر مشروعات السكن البديل، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه الأيام، هو سكن بديل لعشوائيات محافظة الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر.

20 معلومة عن مشروع السكن البديل بحدائق أكتوبر

1- يعد مشروع السكن البديل بمدينة حدائق أكتوبر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

2- ينفذ مشروع السكن البديل بالمدينة بالتعاون بين أجهزة المدن الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

3- تعد مدينة حدائق أكتوبر، واحدة من المدن الجديدة، التي تتميز بعدد كبير من الوحدات السكنية.

4- يضم مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

5- تتميز العمارات بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة.

6- مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، يقع في أكثر موقع تميزا داخل المدينة.

7- يربط المشروع السكني بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

8- تبلغ مساحة المشروع نحو 60 فدانا.

9- المشروع له 5 مداخل، وتم الانتهاء حاليا من مدخلين، أحدهما مدخل المدينة، والآخر مدخل طريق الواحات.

10- يعد أول مشروع سكني بديل للمناطق العشوائية ينفذ داخل المدينة.

11- بلغت نسبة التنفيذ 100%، بالنسبة لمشروعات المرافق والتشطيبات.

12- لم يحدد بعد أي منطقة عشوائية بمحافظة الجيزة ستنقل إلى المشروع.

13- يضم المشروع السكني العديد من الخدمات، منها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.

14- سيخصص الدور الأرضي في عدد من العمارات داخل المشروع، لأنشطة تجارية وإدارية، بإجمالي 100 محل تقريبا، لخدمة سكان المشروع.

15- ستطرح تلك المحلات للبيع مع بداية التسكين.

16- جارٍ العمل على تنفيذ عدد من الأبراج، يتم تنفيذها لأول مرة داخل المدينة، تتكون من 9 أدوار وأرضي.

17- تتكون كل عمارة من 5 أدوار وأرضي.

18- تضم العمارة 24 شقة.

19- يضم الدور الواحد 4 شقق.

20- تتكون الشقة من 3 غرف، صالة، مطبخ، وحمام، بمساحة 90 مترا.