17 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يمتحنون العربي والرياضيات والجغرافيا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمراحل التعليمية، التي كانت قد بدأت أمس السبت 22 يناير الجاري وتختتم يوم 3 فبراير المقبل.

كما اطمأن محافظ بني سويف، من خلال وكيل وزارة التعليم محمد عبدالتواب على انتظام سير العملية الامتحانية، وتوافر كل التسهيلات اللازمة لأداء الامتحانات بسلاسة ويسر دون أي معوقات، وفق بيان صادر اليوم.

انتظام أعمال الامتحانات لسنوات النقل

وأدى اليوم أكثر من 17 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا، في 85 مدرسة، فيما أدى طلاب الصفين الخامس والسادس الامتحان في مادة العلوم في 678 مدرسة بالمرحلة الابتدائية، وعددهم 184 ألفًا و831 تلميذاً وتلميذة.

66 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي يمتحنون الهندسة والتربية الفنية

جاء ذلك بالتزامن مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، وعددهم 65 ألفًا و730 طالباً وطالبة، وذلك بالتناوب مع امتحانات الصف الأول الإعدادي.

وأجرى هاني رجائي وكيل المديرية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان الامتحانات وشملت مدارس: «سمسطا الابتدائية الجديدة، والتوفيق الخاصة، وعبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية»، لمتابعة سير العملية الامتحانية، والاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

تشديدات على تطبيق التدابير الاحترازية داخل اللجان

وأكّد «رجائي»، ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ويسر ودون أي معوقات، مع استمرار التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي مخالفات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.