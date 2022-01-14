محافظ بني سويف يناقش مجهودات «شكاوى المرأة» خلال عام 2021

ناقش الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بفرع بني سويف، والتي تضمنت عددا من الشكاوى والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، وذلك خلال عام 2021، وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية، وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى.

مكتب الشكاوى استقبل 281 شكوى

وتبين من التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 281 شكوى منها 269 شكوى فردية، و12 شكوى جماعية، بواقع 71 شكوى خاصة بالأحوال الشخصية و22 شكاوى عمل، و31 شكوى ضمان اجتماعي، و32 تنفيذ أحكام و29 شكاوى عنف و13 شكاوى أوراق مدنية و24 شكاوى جنائية، و56 شكاوى خاصة بطلبات اقتصادية واجتماعية.

42 حكما قضائيا لأحكام النفقات والأجور والتفريق والخلع

كما حصل مكتب الشكاوى «من خلال شبكة المحامين المتطوعين الخاصين بالفرع وعلى نفقة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة»، وعلى أحكام قضائية لصالح الشاكيات من دوائر محاكم الأسرة بالمحافظة، ومحاكم الجنح ببني سويف وصولا لحقوق السيدات، والتي شملت 42 حكما قضائيا لأحكام النفقات والأجور والتفريق والخلع، وصدور 8 قرارات تمكين من المحامي العام من صغار وتنفيذ القرارات واستلام الأمهات للأبناء في حضانتها وصدور 6 قرارات تمكين من منزل الزوجية للأمهات بصفتهن حاضنات لصغار، و9 أحكام حبس لتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالشاكيات، و2 حكم بالسجن من محاكم الجنايات ببني سويف لصالح شاكيات بتهم التحرش والاعتداء والتهديد، و19 تنفيذ أحكام جنائية صادرة بالفعل والقبض على المتهمين بها تنفيذا للعدالة بما فيها تنفيذ أحكام الحبس لعدم سداد متجمد النفقات المقضي بها.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى سرعة استجابه محامي مكتب الشكاوي للعديد من استغاثات لـ11 سيدة بلا مأوى يعانين من مشكلات العنف بأنواعه وإيجاد مسكن ملائم لهن تأكيدا للتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ومركز استضافة، وتنمية المرأة ببني سويف نحو إرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعة مسؤول مكتب الشكاوى للحالات النزيلة بالمركز، وفحص شكواهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها، بالإضافة إلى تجديد خطط التعامل مع الوحدات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية «لمناهضة العنف ضد المرأة» لمحاولة الاستفادة بها لصالح السيدات ببني سويف وتفعيل الدور الذي تقوم به تلك الجهات والخدمات التي تقدمها «وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، وحد مجابهة العنف بجامعة بني سويف، مركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف».

توسيع شبكة المحامين المتطوعين

علاوة على توسيع شبكة المحامين المتطوعين الخاصين بفرع المجلس القومي للمرأة بجميع مراكز محافظة بني سويف لضمان سرعة إنجاز وتقديم المساندة القانونية اللازمة للسيدات، وإضافة لـ15 من المحامين المتطوعين على مستوى مراكز المحافظة، فضلا عن المشاركة في العديد من الحملات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، لنقل الرسائل القانونية العامة والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله، بجانب قيام المكتب بتحديث بيانات مسؤولي اتصال الجهات 22 مسؤول اتصال بالجهات الحكومية المختلفه داخل محافظة بني سويف، 22 جهات غير حكومية وجمعيات أهلية معتمدة.

في المقابل أثنى المحافظ على جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.