سكرتير محافظ بني سويف يتابع آخر مستجدات تطوير 5 قرى

عقد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا بلجنة التنمية المستدامة بالقرى بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي، وأعضاء اللجنة من مسؤولي «الصحة، التموين، الزراعة، تعليم الكبار، الطب البيطري، والقوى العاملة، والمجلس القومي للمرأة والإقليمي للسكان، والتنمية الاقتصادية وذوي الإعاقة والمكتب الفني والتعاون الدولي والإحصاء بديوان عام المحافظة، وبعض رؤساء القرى المستهدفة»، وذك في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

تطوير 5 قرى ضمن المرحلة الأولى

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آخر مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى الخمس المدرجة في المرحلة الأولى «المحمودية، الحكامنة، قمن العروس، صفط الخرسا، المسيد الأبيض»، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات

وعرض خلال الاجتماع، بعض الجهود التي نفذتها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع لجنة التنمية المستدامة ببعض القرى الأكثر احتياجا، وشملت أعمال تأهيل وتطوير لبعض المنازل وتركيب وصلات مياه وكهرباء، وتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية ، وعقد للتعريف والتوعية بالمشروعات الصغيرة، وتسليم منح دراسية وزي مدرسي ودعم المنظومة الصحية والسير في إجراء عمليات جراحية لغير القادرين بتلك القرى.

ندوت توعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ووجه السكرتير العام، بعقد ندوات للتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال توفير الدعم لتنفيذ خطة المحافظة لتحقيق التنمية بتلك القرى.

كما وجه بإعداد بيان بالمعدات غير المستغلة بالمديريات والوحدات المحلية للاستفادة منها في أعمال التدريب، مع تجهيز بيان بالمشروعات الصغيرة المتعثرة لدراسة الحلول والمقترحات المناسبة لدعمها وتذليل المعوقات التي تواجه أصحابها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة وذات الصلة.